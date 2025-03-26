"Молодцы РФС, что такое организовали. Футболист такого калибра рождается не каждый день. Я уже говорил, что он своими голами в "Акроне" в том году и в этом доказывает, что он достоин забить еще один гол. Дали ему шанс, он свое дело сделал", - приводит слова Черчесова "Матч ТВ".
36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба в марте был вызван в сборную России для участия в очередном учебно-тренировочном сборе. В его рамках форвард принял участие в товарищеском матче против команды Гренады. В этой встрече футболист отметился одним голом и одной голевой передачей. Сама игра завершилась победой России со счётом 5:0.
Благодаря этому голу Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России (ранее он делил это звание с Александром Кержаковым), а также самым возрастным автором гола в составе национальной команды (обойдя по этому показателю Сергея Игнашевича).
Черчесов - о Дзюбе: футболист такого калибра рождается не каждый день
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своим мнением о вызове в национальную команду нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы.
Фото: РФС