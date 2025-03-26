«Вбросы про «Зенит»? Когда вот такое пишут и говорят, футболисты и становятся закрытыми. В СМИ много лжи, от этого неприятно. Считаю, именно поэтому футболисты, выходя в микст-зону, зачастую не хотят общаться с журналистами. Вот зачем такое писать? Это же неправда. Так делать — это некрасиво, неправильно и некорректно.
Что касается самих новостей, то разговор с руководством в раздевалке после матча со «Спартаком» был. Нам сказали, что нужно понимать, какая дата в этом году. Но то, о чем написали дальше — неправда», — добавил Мостовой Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава «Зенита» Александр Медведев в ненормативной лексике предложил футболистам, которые не хотят продолжать выступать за команду, получить всю зарплату и покинуть клуб.
В этом году «Зенит» отмечает свое столетие. Клуб из Санкт-Петербурга уже шесть лет подряд становится чемпионом России.
После 21 тура в Российской Премьер-Лиге «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка. Свой следующий матч сине-бело-голубые проведут против казанского «Рубина» 30 марта на домашнем стадионе «Газпром Арена».
Мостовой — о слухах про конфликт в "Зените": зачем такое писать? Это неправда
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал слухи, появившиеся в прессе.
Фото: ФК "Зенит"