Мамаев объяснил неудачи ЦСКА в чемпионате России

Бывший полузащитник ЦСКА Павел Мамаев поделился мнением о выступлениях армейцев в Российской Премьер-Лиге после зимнего перерыва.
Фото: ПФК ЦСКА
ЦСКА проиграл все матчи чемпионата после паузы — "Ахмату" (0:1), московскому "Динамо" (1:4) и "Балтике" (0:1).

"Я думаю, что это стечение не очень хороших обстоятельств. Мы все помним, как прекрасно ЦСКА сыграл в Кубке против "Краснодара". Говорить о том, что ЦСКА выглядит слабо и ужасно, точно нельзя.

У команды не те результаты, которых ждут болельщики, но я не вижу того, чтобы армейцы выглядели ужасно. Даже пропущенный гол в Калининграде — стечение обстоятельств и невезение", — отметил Мамаев в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

По итогам 21 тура ЦСКА с 36 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидера "Краснодара" на 10 баллов.

В Кубке России команда борется за выход в финал Пути РПЛ с "Краснодаром" — первая игра завершилась победой армейцев 3:1, ответная пройдёт сегодня, 17 марта. Начало — в 19:30 мск.

