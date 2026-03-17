Промес сознался, что ударил двоюродного брата ножом

Бывший нападающий московского "Спартака" Квинси Промес сознался в нападении с ножом на своего двоюродного брата.
Фото: ФК "Спартак"
Об этом сообщает Nu.nl. Адвокаты футболиста настаивают на снисхождении по отношению к Квинси, так как он находился в состоянии аффекта. По версии защиты, во время семейного праздника будущая жертва украла у тёти Промеса драгоценности, а также попыталась украсть золотую цепочку у юного племянника Квинси. Именно это привело к нападению с ножом со стороны спортсмена.

В 2024 году Квинси Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения за нападение на кузена с ножом, а также к 6 годам лишения свободы за организацию наркотрафика. В июне прошлого года футболист был экстрадирован в Нидерланды.

