Промес сознался, что ударил двоюродного брата ножом

Бывший нападающий московского " Спартака " Квинси Промес сознался в нападении с ножом на своего двоюродного брата.

Об этом сообщает Nu.nl. Адвокаты футболиста настаивают на снисхождении по отношению к Квинси, так как он находился в состоянии аффекта. По версии защиты, во время семейного праздника будущая жертва украла у тёти Промеса драгоценности, а также попыталась украсть золотую цепочку у юного племянника Квинси. Именно это привело к нападению с ножом со стороны спортсмена.



В 2024 году Квинси Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения за нападение на кузена с ножом, а также к 6 годам лишения свободы за организацию наркотрафика. В июне прошлого года футболист был экстрадирован в Нидерланды.