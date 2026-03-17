Мостовой ответил, обыграет ли "Спартак" "Динамо" в Кубке

Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой поделился ожиданиями от ответного матча команды с московским "Динамо" в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению Мостового, ничего страшного, если красно-белые вылетят от "Динамо", не произойдёт, так как формат Кубка не предполагает окончательный вылет после проигрыша выбывания из верхней сетки турнира.

"На этой стадии Кубка никто не вылетает, поэтому значимость победы немного нивелируется. "Спартак" даже в случае поражения не покидает турнир — просто опускается в сетку ниже и продолжает играть там.

По игре ясно, что "Спартак" не победит 3:0. Да и какой смысл? Принципиальной разницы нет.

Я бы не делал из возможного вылета красно-белых трагедии", — отметил Мостовой в беседе с Metaratings.

В первой игре полуфинала "Динамо" разгромило "Спартак" на своём поле со счётом 5:2. Ответный матч команд пройдёт в среду, 18 марта, на "Лукойл Арене". Начало — в 20:45 мск.

