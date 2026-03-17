Мостовой ответил, обыграет ли "Спартак" "Динамо" в Кубке

"На этой стадии Кубка никто не вылетает, поэтому значимость победы немного нивелируется. "Спартак" даже в случае поражения не покидает турнир — просто опускается в сетку ниже и продолжает играть там.
По игре ясно, что "Спартак" не победит 3:0. Да и какой смысл? Принципиальной разницы нет.
Я бы не делал из возможного вылета красно-белых трагедии", — отметил Мостовой в беседе с Metaratings.
В первой игре полуфинала "Динамо" разгромило "Спартак" на своём поле со счётом 5:2. Ответный матч команд пройдёт в среду, 18 марта, на "Лукойл Арене". Начало — в 20:45 мск.