"Локомотиву" надо побеждать и находить свою игру. Проблески этой игры уже были в последнем матче с "Динамо". "Крылья" же сейчас не в лучшем состоянии. И все эти слухи — уйдет или не уйдет Осинькин — на пользу команде не идут. Думаю, там сейчас напряжённая обстановка, и "Крылья" не смогут оказать "Локомотиву" серьёзное сопротивление.
Красно-зеленые уверенно выиграют с разницей в два мяча. Не говорю, что матч будет очень лёгким, но думаю, что "Локо" добьется победы", - приводит слова Наумова "Матч ТВ".
Матч 22-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Локомотивом" состоится 28 марта в Самаре. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени. В матче первого круга, который состоялся 6 октября в рамках 11-го тура, победу со счётом 1:0 одержали "железнодорожники".
После 21-го тура "Локомотив", имея в активе 40 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, а "Крылья Советов", набрав за 21 матч 19 очков, расположились на двенадцатой строчке.
Наумов сделал прогноз на исход матча "Крылья Советов" - "Локомотив"
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов поделился ожиданиями от матча московского клуба в 22-м туре РПЛ против самарских "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Локомотив"