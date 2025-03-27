"Зенит" пригласил меня на празднование столетия клуба. Я бы хотел поучаствовать в этом событии, но, вероятно, это невозможно", - цитирует Петржелу "Чемпионат".
Властимил Петржела был главным тренером петербургского "Зенита" с 2003 по 2006 год. Под его руководством клуб стал серебряным призером чемпионата России. Последним местом работы специалисты был чешский клуб "Фастав".
Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду. В мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита".
Петржела: я бы хотел поучаствовать в праздновании столетия "Зенита"
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела рассказал, что петербургский клуб пригласил его на празднование юбилея.
Фото: ФК "Зенит"