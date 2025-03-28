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Непомнящий - о слухах про "Зенит": кто-то специально раскачивает лодку в год столетия

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал информацию, что некоторые игроки петербургского "Зенита" недовольны работой тренерского штаба.
Фото: ФК "Балтика"
"Кто-то специально раскачивает лодку в "Зените" в год столетия, все истории слишком раздуты. Случилась какая-то мелочь, а её раздувают до невозможности. Мне кажется, это пройдёт бесследно для "Зенита", всё встанет на свои места", - приводит слова Непомнящего "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилось несколько публикаций о том, что атакующий полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков не доволен работой главного тренера команды Сергеем Семаком, из-за чего после проигранного матча со "Спартаком" в раздевалке между ними произошёл конфликт, а также одну из последних тренировок футболист покинул самовольно. Позднее и сам игрок, и специалист опровергли эти сообщения.

"Зенит" после 21-го тура РПЛ имеет в своем активе 43 очка и занимает в таблице третье место. Напомним, 25 мая 2025 года футбольный клуб собирается праздновать 100-летие со дня своего основания.

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