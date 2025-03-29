Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" и молодёжной сборной России Андрей Панюков близок к переходу в медиафутбольный клуб "Банка". Как сообщает Legalbet, 30-летний нападающий уже тренируется с новой командой и близок к заключению контракта.
Помимо "Зенита", Панюков выступал в профессиональной карьере за такие клубы, как "Брага", московское "Динамо", "Урал" и БАТЭ. Всего на счету футболиста 75 матчей в РПЛ, в которых он забил 15 мячей и четыре раза ассистировал партнерам по команде.
По данным источника, Панюков может стать самым высокооплачиваемым футболистом в клубе. Напомним, ранее главным тренером "Банки" стал экс-голкипер сборной России Сергей Овчинников.
Экс-форвард "Зенита" близок к подписанию контракта с медиафутбольной "Банкой" - источник
Бывший нападающий "Зенита" Андрей Панюков может стать игроком медиалиги.
Фото: официальный сайт "Зенита"