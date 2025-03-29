Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо
14:00
ОренбургНе начат
Химки
16:30
Нижний НовгородНе начат
ЦСКА
19:30
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Черноморец
15:00
АланияНе начат
Тюмень
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
КАМАЗ
17:00
УфаНе начат
Шинник
17:00
НефтехимикНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
16:00
ВальядолидНе начат
Эспаньол
18:15
АтлетикоНе начат
Алавес
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Реал Мадрид
23:00
ЛеганесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
17:00
ЭмполиНе начат
Венеция
17:00
БолоньяНе начат
Ювентус
20:00
ДженоаНе начат
Лечче
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хольштайн
17:30
ВердерНе начат
Хоффенхайм
17:30
АугсбургНе начат
Вольфсбург
17:30
ХайденхаймНе начат
Бавария
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Боруссия М
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
Айнтрахт
20:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реймс
19:00
МарсельНе начат
Сент-Этьен
21:00
ПСЖНе начат
Монако
23:05
НиццаНе начат

Кубок Англии

Новости
Фулхэм
15:15
Кристал ПэласНе начат
Брайтон
20:15
Ноттингем ФорестНе начат

Экс-форвард "Зенита" близок к подписанию контракта с медиафутбольной "Банкой" - источник

Бывший нападающий "Зенита" Андрей Панюков может стать игроком медиалиги.
Фото: официальный сайт "Зенита"
Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" и молодёжной сборной России Андрей Панюков близок к переходу в медиафутбольный клуб "Банка". Как сообщает Legalbet, 30-летний нападающий уже тренируется с новой командой и близок к заключению контракта.

Помимо "Зенита", Панюков выступал в профессиональной карьере за такие клубы, как "Брага", московское "Динамо", "Урал" и БАТЭ. Всего на счету футболиста 75 матчей в РПЛ, в которых он забил 15 мячей и четыре раза ассистировал партнерам по команде.

По данным источника, Панюков может стать самым высокооплачиваемым футболистом в клубе. Напомним, ранее главным тренером "Банки" стал экс-голкипер сборной России Сергей Овчинников.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится