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Силкин: никакой интриги в РПЛ не вижу, "Зенит" все равно станет чемпионом

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказался о борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Пока я не вижу никакой интриги в РПЛ - "Зенит" все равно станет чемпионом. Сложно поверить, что в год своего столетия они проиграют чемпионство, это просто невозможно", - приводит слова Силкина "РБ Спорт".

За девять туров до конца чемпионата России на первом месте в турнирной таблице располагается "Краснодар". В активе "горожан" 46 набранных очков в 21 матче. Второе и третье место занимают, соответственно, "Спартак" и "Зенит". У обеих команд по 43 очка.

"Зенит" отметит 100 лет со дня основания 25 мая 2025 года. Ранее в СМИ появилась информация, что руководство сине-бело-голубых планирует проведение масштабного торжества по случаю юбилея клуба.

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