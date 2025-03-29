"Пока я не вижу никакой интриги в РПЛ - "Зенит" все равно станет чемпионом. Сложно поверить, что в год своего столетия они проиграют чемпионство, это просто невозможно", - приводит слова Силкина "РБ Спорт".
За девять туров до конца чемпионата России на первом месте в турнирной таблице располагается "Краснодар". В активе "горожан" 46 набранных очков в 21 матче. Второе и третье место занимают, соответственно, "Спартак" и "Зенит". У обеих команд по 43 очка.
"Зенит" отметит 100 лет со дня основания 25 мая 2025 года. Ранее в СМИ появилась информация, что руководство сине-бело-голубых планирует проведение масштабного торжества по случаю юбилея клуба.
Силкин: никакой интриги в РПЛ не вижу, "Зенит" все равно станет чемпионом
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказался о борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"