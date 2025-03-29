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Источник: Тормена восстановился и может сыграть с "Факелом"

Защитник «Краснодара» Витор Тормена оправился от травмы и может принять участие в предстоящем матче 22-го тура РПЛ против «Факела».
Фото: ФК "Краснодар"
По информации «РБ Спорт» футболист включен в заявку на игру, однако окончательное решение о его выходе на поле тренерский штаб примет в день встречи.

Летом 2023 года Витор Тормена перешёл в «Краснодар» из «Браги» за 3 миллиона евро. С тех пор он провёл 49 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 29-летнего защитника составляет 7 миллионов евро.

Последний раз Тормена выходил на поле в декабре прошлого года, когда играл против «Локомотива». С тех пор он восстанавливается после травмы связок.

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