"Нет, конечно. У них был шанс в прошлом году. Они его не использовали. В этом году откуда у них шанс? Там есть "Зенит", есть "Спартак", - приводит слова Заварзина "Спорт День за Днем".
Московское "Динамо" 29 марта в домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 одержал победу над футбольным клубом "Оренбург" со счётом 5:1. Благодаря этой победе бело-голубые набрали 42 очка и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице. При этом у лидирующего "Краснодара" на данный момент на 4 очка больше при игре в запасе.
В следующем туре "Динамо" 6 апреля в гостях сыграет против ЦСКА. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Юрий Заварзин: у "Динамо" нет шансов на чемпионство
Бывший генеральный директор московского "Динамо" Юрий Заварзин ответил на вопрос, есть ли у бело-голубых шансы на чемпионство после победы над "Оренбургом" в 22-м туре РПЛ (5:1).
Фото: ФК "Динамо" Москва