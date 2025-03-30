Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Краснодар
14:00
ФакелНе начат
Ахмат
16:30
СпартакНе начат
Зенит
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сокол
0 - 0 0 0
Урал1 тайм
Арсенал Тула
15:00
ТорпедоНе начат
Ротор
15:00
РодинаНе начат
Балтика
19:00
ЧайкаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
15:00
ВильярреалНе начат
Барселона
17:15
ЖиронаНе начат
Валенсия
19:30
МальоркаНе начат
Атлетик
19:30
ОсасунаНе начат
Бетис
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
13:30
МонцаНе начат
Фиорентина
16:00
АталантаНе начат
Интер
19:00
УдинезеНе начат
Наполи
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
16:30
УнионНе начат
Боруссия Д
18:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тулуза
16:00
БрестНе начат
Анже
18:15
РеннНе начат
Осер
18:15
МонпельеНе начат
Гавр
18:15
НантНе начат
Лилль
21:45
ЛансНе начат

Кубок Англии

Новости
Престон Норт Энд
15:30
Астон ВиллаНе начат
Борнмут
18:30
Манчестер СитиНе начат

Юран: за золотые медали будут бороться четыре команды

Футбольный тренер Сергей Юран поделился своим мнением о фаворитах чемпионата России по футболу в текущем сезоне.
Фото: ФК "Пари НН"
"Не надо сбрасывать со счетов "Локомотив". "Железнодорожники" не так сильно отстали. У нас четыре команды будут бороться за золотые медали. Нельзя сказать однозначно, кто фаворит. Будет зависеть от того, кто лучше концовку чемпионата проведёт", — приводит слова Юрана Legalbet.

По состоянию на 30 марта 2025 года первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 занимает футбольный клуб "Краснодар" (21 игра, 46 очков), на втором месте располагается московский "Спартак" (21 игра, 43 очка), третьим идёт петербургский "Зенит" (21 игра, 43 очка).

Московский "Локомотив" на данный момент имеет 40 очков, набранных за 22 матча, что позволяет сейчас занимать шестое место.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится