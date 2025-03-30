"Не надо сбрасывать со счетов "Локомотив". "Железнодорожники" не так сильно отстали. У нас четыре команды будут бороться за золотые медали. Нельзя сказать однозначно, кто фаворит. Будет зависеть от того, кто лучше концовку чемпионата проведёт", — приводит слова Юрана Legalbet.
По состоянию на 30 марта 2025 года первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 занимает футбольный клуб "Краснодар" (21 игра, 46 очков), на втором месте располагается московский "Спартак" (21 игра, 43 очка), третьим идёт петербургский "Зенит" (21 игра, 43 очка).
Московский "Локомотив" на данный момент имеет 40 очков, набранных за 22 матча, что позволяет сейчас занимать шестое место.
Юран: за золотые медали будут бороться четыре команды
Футбольный тренер Сергей Юран поделился своим мнением о фаворитах чемпионата России по футболу в текущем сезоне.
Фото: ФК "Пари НН"