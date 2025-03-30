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"Спартак" — чемпион!". Джикия поделился впечатлениями о победе красно-белых над "Зенитом"

Центральный защитник "Химок" Георгий Джикия поделился впечатлениями от матча 21-го тура сезона-2024/25 РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"
"Главное, что "Спартак" выиграл! Я был на этой игре. "Спартак" молодец! "Спартак" — чемпион!", - приводит слова Джикии "Чемпионат".

"Спартак" и "Зенит" встречались друг с другом 16 марта в Москве на стадионе "Лукойл Арена" в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Игра завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.

Напомним, Георгий Джикия был игроком московского "Спартака" с января 2017 года по май 2024 года. В составе красно-белых защитник стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.

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