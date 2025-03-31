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Источник: два клуба РПЛ интересуются защитником "Спартака" Хлусевичем

По информации СМИ, два клуба Российской Премьер-Лиги интересуются правым защитником московского "Спартака" Даниилом Хлусевичем.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что в случае продажи этого футболиста красно-белые будут будет искать нового игрока на его позицию.

Действующий контракт Хлусевича со "Спартаком" рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Согласно информации, которая опубликована на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста оценивается в 4 миллиона евро.

В текущем сезоне игрок принял участие в 14 матчах, результативных действий не совершал, получил 4 жёлтые карточки.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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