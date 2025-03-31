"Шансы на чемпионство — реальные, раз мы находимся на первом месте. Нужно просто не терять концентрацию, не почивать на лаврах, не смотреть на конкурентов. Нам нужно отталкиваться от себя, а не от конкурентов", - цитирует Смолова "РБ Спорт".
Вчера, 30-го марта, "Краснодар" на своем поле одержал победу над воронежским "Факелом" со счетом 5:0 в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. После 22-х сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 49-ю набранными очками и опережает петербургский "Зенит" на три балла.
Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду. По итогам прошлого сезона "быки" стали серебряными призерами чемпионата России, отстав от "Зенита" на одно очко.
Смолов: у "Краснодара" есть реальные шансы на чемпионство
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"