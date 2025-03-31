Пономарев: ну, кто такой Карпин? Конфликтный парнишка, с которым трудно работать

"Нет, ни в коем случае, никак! Я не могу поверить. Даже в мыслях не было никогда. Ну, кто такой Карпин? Он конфликтный такой парнишка, с ним трудно работать, и в "Ростове" у него ситуация сложилась не очень хорошая, и в "Спартаке" в свое время. Сложно его представить в "Зените"? Конечно, это практически невозможно, кого угодно, только не его", - приводит слова Пономарева "ВсеПроСпорт".
Валерий Карпин с июля 2021 года занимает пост главного тренера сборной России по футболу. Его действующее соглашение с Российским футбольным союзом рассчитано на срок до лета 2028 года.
25 февраля 2025 года 56-летний специалист подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Ростов". С его слов, причиной данного решения стала необходимость сосредоточится на работе в национальной команде. В то же время в РФС заявили, что до тех пор, Россия отсранена от участия в международных соревнованиях, Карпин может совмещать работу в сборной и в клубе.