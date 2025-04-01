Радимов — о матче против "Рубина": "Зенит" вышел как ужаленный

«Зенит» вышел на матч с «Рубином» с горящими глазами. Было видно, что они хотят выиграть и реабилитироваться. В итоге это получилось. Всё закономерно, во втором тайме «Зенит» доминировал полностью. Если бы даже не было красной карточки, всё равно команда бы довела дело до разгрома. «Зенит» вышел как ужаленный. Это то, что должна делать команда, которая борется за чемпионство», — заявил Радимов «Матч ТВ».
Напомним, что матч закончился победой «Зенита» со счётом 4:0. В этой игре отличились Лусиано, Густаво Мантуан, Матер Кассьера и Андрей Мостовой.
Следующий матч «Зенит» проведёт 5 апреля на «РЖД Арене» против московского «Локомотива». После 22 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет всего 3 очка.