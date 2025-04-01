Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
21:45
ФулхэмНе начат
Вулверхэмптон
21:45
Вест ХэмНе начат
Ноттингем Форест
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Кубок Испании

Новости
Реал Мадрид
22:30
Реал СосьедадНе начат

Кубок Италии

Новости
Эмполи
22:00
БолоньяНе начат

Кубок Германии

Новости
Арминия
21:45
БайерНе начат

Кубок Франции

Новости
Дюнкерк
22:10
ПСЖНе начат

Ковтун: "Спартак" не потерял шансы на чемпионство, но "Краснодар" выглядит стабильнее

Бывший российский футболист Юрий Ковтун высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Остаётся мало матчей. Потеря очков даже в следующем туре может сказаться. Но "Спартак" не потерял шансы на чемпионство. Надо набирать свои очки в оставшихся матчах. Понятно, что "Краснодар" с "Зенитом" тоже рассчитывает на это, но всё бывает. "Быки" пока выглядят стабильнее в наборе очков", - цитирует Ковтуна "Чемпионат".

В 22-м туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (0:0). После 22-х сыгранных туров красно-белые замыкают тройку лидеров в турнирной таблице российского чемпионата с 44-мя набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на пять очков. В 23-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на выезде с "Ростовом".

Красно-белые примут на своем поле екатеринбургский "Урал" в полуфинале Пути регионов Кубка России. Напомним, что действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит", также команда Сергея Семака является действующим чемпионом страны.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится