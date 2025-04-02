Карпин назвал самый качественный матч сборной России после своего назначения

"Наверное, со Словенией, когда в гостях выиграли 2:1. Долго выбирал матч? Просто прокручивал в голове, товарищеские матчи не стал брать в расчет, потому что ответственность другая. А это был официальный матч после игры со Словакией, на выезде со Словенией боролись за выход на чемпионат мира. Понравилось больше всего то, что ребята как раз не вышли зажатыми на этот матч, а играли в футбол и выиграли по делу", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
Матч между сборными Словении и России, о котором говорит Карпин, прошёл 11 октября 2021 года в Мариборе в рамках 8-го тура европейского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча завершилась победой россиян со счётом 2:1. В составе сборной России отличились защитники Игорь Дивеев (на 28 мин.) и Георгий Джикия (32 мин.). У хозяев единственный гол был забит на 40 минуте - его автором стал полузащитник Йосип Иличич.
Напомним, Валерий Карпин занимает пост главного тренера сборной России с июля 2021 года.
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Фото: РФС