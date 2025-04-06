Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо Мх
14:00
ХимкиНе начат
Ростов
16:30
СпартакНе начат
ЦСКА
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
БалтикаЗавершен
Енисей
0 - 1 0 1
Черноморец2 тайм
Арсенал Тула
15:00
СоколНе начат
Торпедо
17:00
РоторНе начат
Родина
19:30
СочиНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
16:00
СаутгемптонНе начат
Брентфорд
16:00
ЧелсиНе начат
Фулхэм
16:00
ЛиверпульНе начат
Манчестер Юнайтед
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лас-Пальмас
15:00
Реал СосьедадНе начат
Севилья
17:15
АтлетикоНе начат
Вальядолид
19:30
ХетафеНе начат
Вильярреал
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лечче
13:30
ВенецияНе начат
Эмполи
16:00
КальяриНе начат
Торино
16:00
ВеронаНе начат
Аталанта
19:00
ЛациоНе начат
Рома
21:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
16:30
Боруссия МНе начат
Унион
18:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ланс
16:00
Сент-ЭтьенНе начат
Реймс
18:15
СтрасбургНе начат
Ренн
18:15
ОсерНе начат
Монпелье
18:15
ГаврНе начат
Марсель
21:45
ТулузаНе начат

Metaratings: ряд клубов РПЛ интересуется Зиньковским, "Спартак" готов продать игрока

Вингер московского "Спартака" Антон Зиньковский может быть продан в летнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Спартака"
Антон Зиньковский близок к окончательному уходу из московского "Спартака". Как сообщает Metaratings, красно-белые готовы рассмотреть предложения по игроку в летнее трансферное окно. По данным источника, выступающий на правах аренды за самарские "Крылья Советов" футболист привлёк внимание ряда клубов РПЛ.

Сообщается, что "Спартак" открыт к уходу Зиньковского. В клубе готовы рассмотреть предложения, как с полноценным трансфером, так и по аренде с правом выкупа.

В текущем сезоне Антон Зиньковский принял участие в 18 матчах РПЛ и Кубка России. На его счету три результативные передачи. Срок аренды 28-летнего вингера в "Крылья Советов" истекает летом 2025 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится