Антон Зиньковский близок к окончательному уходу из московского "Спартака". Как сообщает Metaratings, красно-белые готовы рассмотреть предложения по игроку в летнее трансферное окно. По данным источника, выступающий на правах аренды за самарские "Крылья Советов" футболист привлёк внимание ряда клубов РПЛ.
Сообщается, что "Спартак" открыт к уходу Зиньковского. В клубе готовы рассмотреть предложения, как с полноценным трансфером, так и по аренде с правом выкупа.
В текущем сезоне Антон Зиньковский принял участие в 18 матчах РПЛ и Кубка России. На его счету три результативные передачи. Срок аренды 28-летнего вингера в "Крылья Советов" истекает летом 2025 года.
Metaratings: ряд клубов РПЛ интересуется Зиньковским, "Спартак" готов продать игрока
Вингер московского "Спартака" Антон Зиньковский может быть продан в летнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Спартака"