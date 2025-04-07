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Стало известно, какие страны Европы выступили за и против возвращения России

По информации СМИ, на последнем конгрессе УЕФА разделились мнения европейских стран насчет возвращения на турниры сборных России по футболу.
Фото: Reuters
Сообщается, что за возвращение российских сборных выступили Белоруссия, Казахстан, Сербия, Греция, Болгария. Кроме того, неожиданной оказалась поддержка со стороны Италии, Испании и Португалии.

Ведущие федерации стран из Западной и Северной Европы заняли выжидательную позицию. Например, воздержались от голосования Германия, Франция, Финляндия.

Жесткой остается позиция Англии, Шотландии, Украины, Польши, Дании, Румынии, Латвии, Литвы, Эстонии - их федерации выступили резко против возвращения сборных России.

Напомним, УЕФА в феврале 2022 г. принял решение отстранить сборные России всех возрастов от участия в международных соревнованиях под эгидой футбольной организации до завершения СВО.

Источник: Sport24

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