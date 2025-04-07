"Запретная тема". Журналист Marca заявил, что в Испании не хотят говорить про отстранение России

Альберто Рубио, журналист газеты Marca, рассказал о том, как в Испании относятся к вопросу отстранения команд из России от международных турниров ФИФА и УЕФА.

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В февраля 2022 года руководство ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские профессиональные клубы и сборные всех возрастов от участия в международных футбольных соревнованиях. В качестве условия отмены данного отстранения называлось прекращение проведения на Украине специальной военной операции.



Недавно в СМИ появилась информация о том, что ряд высокопоставленных чиновников УЕФА запустили процесс по возвращению российских команд в международный футбол. "Сейчас, если быть максимально честным, мало кто помнит, что Россия не участвует в международных соревнованиях. В Испании это как запретная тема, о которой люди не хотят говорить, не хотят занимать по ней какую-либо позицию. По крайней мере, пока политическая ситуация в мире не изменится", - приводит слова Рубио "РБ Спорт" В февраля 2022 года руководство ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские профессиональные клубы и сборные всех возрастов от участия в международных футбольных соревнованиях. В качестве условия отмены данного отстранения называлось прекращение проведения на Украине специальной военной операции.Недавно в СМИ появилась информация о том, что ряд высокопоставленных чиновников УЕФА запустили процесс по возвращению российских команд в международный футбол.