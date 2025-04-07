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Кордоба: ожидаем сложной игры с "Зенитом", много вещей будет против "Краснодара"

Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба высказался о предстоящей игре против "Зенита" в 24-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
- Предстоящий матч с "Зенитом" можно назвать матчем за чемпионство? Мы ожидаем сложной игры против "Зенита", много вещей будет против нас, будет очень тяжело, но неважно, мы будем стараться, продолжать, это наш путь.

Матч между "Зенитом" и "Краснодаром" в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги состоится в ближайшее воскресенье, 13 апреля. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

После 23 сыгранных матчей краснодарская команда уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России. "Быки" набрали 52 очка и опережают идущих следом "Спартак" и "Зенит" на пять баллов.

Источник: Metaratings

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