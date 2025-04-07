Также сообщается, что совет директоров футбольного клуба из Нижнего Новгорода ещё недоволен работой спортивного директора Александра Удальцова и селекционной службы.
"Пари НН" примет бело-голубых на своём поле 12 апреля. Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Виктор Гончаренко был назначен на пост главного тренера "Пари НН" в октябре 2024 года. После 23-го тура волжане имеют в своём активе 19 очков и располагаются на четырнадцатом месте в турнирной таблице. При этом нижегородцы потерпели поражение в четырех последних матчах подряд.
Источник: Legalbet
СМИ: "Пари НН" уволит Гончаренко в случае поражения от "Динамо"
По информации СМИ, руководство "Пари НН" отправит главного тренера Виктора Гончаренко в отставку, если команда проиграет московскому "Динамо" в 24-м туре РПЛ сезона-2024/25.
Фото: ФК "Пари НН"