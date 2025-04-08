Бубнов: Шалимову будет очень тяжело в "Факеле"

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил назначение Игоря Шалимова на пост главного тренера воронежского "Факела".

Фото: ФК "Факел"

- Говорят, что Шалимов не тренировал три года. Это никак не повлияет на его квалификацию. Многие выдающиеся тренеры по году, по два не работали. На мой взгляд, всем тренерам нужна пауза. Отдохнуть, переосмыслить. Потом они находят работу. Шалимов вовлечён, он в курсе дела. Мог отслеживать всех. Прекрасно представляет соперников. Я Шалимова поддерживал. Не только потому, что вместе играли. Квалифицированный специалист. Ему будет очень тяжело в "Факеле". Поборются за переходные игры, но могут и вылететь напрямую, - сказал Бубнов в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу".



Экс-наставник "Урала", "Ахмата" и "Краснодара" Игорь Шалимов 2 апреля 2025 года был назначен на должность главного тренера воронежского "Факела", который находится в зоне прямого вылета из Российской премьер-лиги. В стартовом матче Шалимова на посту наставника воронежцев его команда на своём поле при закрытых трибунах сыграла вничью с конкурентом по борьбе за выживание грозненским "Ахматом" со счётом 0:0.



После 23 проведённых туров в активе "Факела" 15 набранных очков, команда находится на 15 месте, опережая на 1 очко идущий последним "Оренбург". Отставание воронежцев от зоны стыковых матчей составляет 4 очка.