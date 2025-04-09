"У нас нет абсолютно никакого напряжения. Со всеми ребятами и их агентами мы проговорили, что по окончании сезона мы проведем всю необходимую работу", - цитирует Нагорных "Матч ТВ".
В текущем сезоне Наир Тикнизян провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 28 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего защитника в 6 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 23-х сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 41-м набранным очком.
Нагорных - о продлении контракта с Тикнизяном: нет абсолютно никакого напряжения
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал о переговорах по продлению контракта с Наиром Тикнизяном.
Фото: ФК "Локомотив"