Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
22:00
Боруссия ДНе начат
ПСЖ
22:00
Астон ВиллаНе начат

Нагорных - о продлении контракта с Тикнизяном: нет абсолютно никакого напряжения

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал о переговорах по продлению контракта с Наиром Тикнизяном.
Фото: ФК "Локомотив"
"У нас нет абсолютно никакого напряжения. Со всеми ребятами и их агентами мы проговорили, что по окончании сезона мы проведем всю необходимую работу", - цитирует Нагорных "Матч ТВ".

В текущем сезоне Наир Тикнизян провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 28 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего защитника в 6 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 23-х сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 41-м набранным очком.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится