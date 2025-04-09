"Насколько я знаю, он не успел договориться о новом контракте, поэтому и случилось это расставание. Конечно, я бы хотел, чтобы он и дальше играл за ЦСКА, но что поделать", - цитирует Тошича "Чемпионат".
Саша Зделар перешел в петербургский "Зенит" из ЦСКА в зимнее трансферное окно за 1,3 миллионов евро и заключил контракт до лета 2026 года. Полузащитник провел за петербуржцев во всех турнирах 3 матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 4 миллиона евро. На счету Зделара 9 матчей в составе национальной команды Сербии.
Тошич: я бы хотел, чтобы Зделар и дальше играл за ЦСКА, но что поделать
Фото: ФК "Зенит"