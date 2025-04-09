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Тошич: я бы хотел, чтобы Зделар и дальше играл за ЦСКА, но что поделать

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич высказался о переходе Саши Зделара в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Насколько я знаю, он не успел договориться о новом контракте, поэтому и случилось это расставание. Конечно, я бы хотел, чтобы он и дальше играл за ЦСКА, но что поделать", - цитирует Тошича "Чемпионат".

Саша Зделар перешел в петербургский "Зенит" из ЦСКА в зимнее трансферное окно за 1,3 миллионов евро и заключил контракт до лета 2026 года. Полузащитник провел за петербуржцев во всех турнирах 3 матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 4 миллиона евро. На счету Зделара 9 матчей в составе национальной команды Сербии.

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