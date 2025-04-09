"Матч точно пройдет 6 октября в России, и в ближайшее время российская сторона подпишет со своей стороны соглашение.
Еще хотелось бы отметить, что матч с Россией для Ирана важен с точки зрения подготовки к ЧМ, поэтому приедут все наши звезды, выступающие в европейских чемпионатах", - цитирует представителя федерации футбола Ирана Sport24.
Напомним, что в марте национальная команда России одержала победу в товарищеском матче над Гренадой (5:0) и с таким же счетом разгромила Замбию. Во встрече с Гренадой нападающий Артем Дзюба отметился забитым мячом и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, забив в составе сборной России 31 мяч.
В июне команда Валерия Карпина примет на своем поле национальную команду Нигерии, а также сыграет на выезде с Белоруссией. Ранее главный тренер сборной России сообщил, что в октябре национальная команда России примет на своем поле Иран. Сборная России располагается на 35-й строчке в рейтинге ФИФА, Иран занимает 18-е место.
"Приедут все звезды". Иран пообещал привезти на матч с Россией основной состав
В федерации футбола Ирана высказался о предстоящем матче со сборной России.
Фото: РФС