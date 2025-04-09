"Вряд ли Михаил посетит матч "Спартака" с махачкалинским "Динамо", потому что ему нужно пройти длительное лечение. Сроки назвать не могу, это будут решать медики. Думаю, как только здоровье позволит, Михаил посетит матч "Спартака", - цитирует Падалко Sport24.
Ранее стало известно, что Михаил Ефремов покинул исправительную колонию по условно-досрочному освобождению - актер отбыл срок за гибель человека в ДТП.
После 23-х сыгранных туров московский "Спартак" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 47-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять очков. В 24-м туре чемпионата России красно-белые примут на своем поле махачкалинское "Динамо", которое занимает 10-е место с 24-мя очками в своем активе.
Адвокат: как только здоровье позволит, Михаил Ефремов посетит матч "Спартака"
Юрий Падалко, адвокат актера Михаила Ефремова, рассказал, что артист планирует посетить матч московского "Спартака" в будущем.
Фото: ФК "Спартак"