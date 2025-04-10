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Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче "Спартак" - "Урал" в Кубке России

По информации СМИ, на матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 между "Спартаком" и "Уралом" ожидается более 22 тысяч зрителей.
Фото: ФК "Спартак"
Сам матч состоится в ближайший вторник, 15 апреля, на столичном стадионе "Лукойл Арена", официальная вместительность которого составляет 39 999 зрителей. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

Отметим, что встреча "Спартака" и "Урала" станет первой, которую группы активных фанатов красно-белых посетят после отмены бойкота из-за введения на матчах РПЛ систем Fan ID.

Источник: Metaratings

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