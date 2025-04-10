"В том году тоже было много ситуаций, когда "Зенит" и "Краснодар" проигрывали. Так что я верю в команду, что все будет хорошо. Есть шансы в Кубке и на чемпионство", - цитирует Тюкавина "Матч ТВ".
В 23-м туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на выезде уступило ЦСКА со счетом 1:3. В 24-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с "Пари НН". На данный момент команда Марцела Лички располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 42-мя набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков.
Напомним, что Константин Тюкавин на данный момент восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена.
"Есть шансы в Кубке и на чемпионство". Нападающий "Динамо" Тюкавин высказался о чемпионской гонке
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"