- Ничего страшного в этом не вижу. Этот сезон пошел насмарку, но ничего критичного в этом нет. Арсен — молодой парень, подписал хороший контракт на много лет. Ему главное — восстановиться и начать играть, - сказал Мостовой "СЭ".
Напомним, Арсен Захарян перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" в 2023 году за 13 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник провел 10 игр во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 1 голевую передачу, после чего получил травму, из-за которой не сыграет минимум до лета.
На данный момент "Реал Сосьедад" занимает восьмую строчку в чемпионате Испании, набрав 41 очко в 30 турах.
Мостовой - о Захаряне: этот сезон пошел на смарку
Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, что Арсен Захарян больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы.
Фото: ФК "Реал" Сосьедад