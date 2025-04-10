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Мостовой - о Захаряне: этот сезон пошел на смарку

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, что Арсен Захарян больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы.
Фото: ФК "Реал" Сосьедад
- Ничего страшного в этом не вижу. Этот сезон пошел насмарку, но ничего критичного в этом нет. Арсен — молодой парень, подписал хороший контракт на много лет. Ему главное — восстановиться и начать играть, - сказал Мостовой "СЭ".

Напомним, Арсен Захарян перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" в 2023 году за 13 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник провел 10 игр во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 1 голевую передачу, после чего получил травму, из-за которой не сыграет минимум до лета.

На данный момент "Реал Сосьедад" занимает восьмую строчку в чемпионате Испании, набрав 41 очко в 30 турах.

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