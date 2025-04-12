- Был уверен, что пенальти не поставят, поэтому даже особо не реагировал на эпизод. Я уводил руку за спину, площадь тела она не увеличивала. Но поставили. Однако в момент удара Медины не переживал — футбольный бог видел, что игры рукой у меня не было. Движения навстречу мячу я не делал. Рады, что Медина не попал.
Игра 24-го тура российской Премьер-лиги между столичным "Спартаком" и махачкалинским "Динамо" состоялась вчера, 11 апреля. Матч прошел в Москве на стадионе "Лукойл Арена" и завершился поражением хозяев поля со счетом 1:2. Напомним, на 87-й минуте встречи крайний нападающий красно-белых Хесус Медина не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар, попав в перекладину.
Махачкалинская команда набрала по итогам тура 27 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: "Чемпионат"
Защитник "Динамо" Мх Кирш: в момент удара Медины не переживал - футбольный бог видел, что пенальти не было
Защитник махачкалинского "Динамо" Илья Кирш прокомментировал незабитый пенальти в концовке матча против "Спартака" в 24-м туре РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Динамо" Махачкала