"Агенты-провокаторы", — приводит слова Медведева "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что каждый игрок "Зенита" в случае победы над "Краснодаром" в матче 24-го тура РПЛ с разницей в три мяча и более получит премиальные на сумму 250 тысяч евро. В итоге сине-бело-голубые выиграли у "быков" со счётом 4:1.
В "Зените" отреагировали на информацию о премиальных за победу над "Краснодаром"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что игроки петербургского клуба получат крупные премиальные за победу над "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"