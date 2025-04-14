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Орлов — об игре с "Краснодаром": Семак перевоспитал Соболева

Российский футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выступлении Александра Соболева в матче 24-го тура РПЛ, в котором «Зенит» разгромил «Краснодар» со счётом 4:1.
Фото: ФК "Зенит"
«Ну и стоит признать: Сергей Семак перевоспитал Соболева (улыбается). Сегодняшний матч Александр точно может занести себе в актив. Голевой пас на Энрике. Выигранная борьба. Так что в этой встрече Семак доказал, что не зря взял этого нападающего. Надо признать: пользу сегодня Соболев принес.

Вообще, это чувство посещало и раньше, но сегодня оно подтвердилось: «Краснодару» не хватило скамейки. Зимой же клуб никого не купил. Сказалось», — заявил Орлов «СЭ».

Напомним, что Александр Соболев перешёл в «Зенит» летом 2024 года за 10 миллионов евро. С тех пор он провёл 18 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Также он принял участие в 6 матчах Кубка России, где забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость 28-летнего нападающего составляет 6 миллионов евро по версии Transfermarkt.

После 24 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 50 очков. Лидирует же «Краснодар», имея в активе 52 очка.

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