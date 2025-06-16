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Каннаваро: друг предложил видеозвонок с президентом ЦСКА. Но никто мне так и не позвонил

Экс-наставник загребского "Динамо" Фабио Каннаваро прокомментировал информацию, что им интересовался московский ЦСКА.
Фото: Getty Images
"Один мой друг предложил с президентом ЦСКА видеозвонок. Но, если честно, никто мне в итоге так и не позвонил", - цитирует Каннаваро "ВсеПроСпорт".

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что новым главным тренером московского ЦСКА может стать Фабио Каннаваро.

Последним клубом в тренерской карьере итальянского специалиста было "Динамо" Загреб, в котором он работал с декабря 2024-го по 9 апреля 2025 года.

Напомним, в прошлый понедельник, 9 июня, с поста наставника "армейцев" ушел Марко Николич.

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