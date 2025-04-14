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Transfermarkt: Дзюба побил рекорд Лоськова по системе “гол+ассист” в истории чемпионатов России

Нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба побил рекорд результативности Дмитрия Лоськова по системе “гол+ассист” в истории чемпионатов России.
Фото: ФК "Акрон"
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба 13 апреля в матче 24-го тура РПЛ с воронежским "Факелом" реализовал пенальти. По данным интернет-портала Transfermarkt, этот гол стал 166-м в чемпионатах России. Кроме того, форвард совершил 100 результативных передач.

Таким образом, по системе "гол + пас" у Дзюбы 266 очков, что больше, чем набрал Дмитрий Лоськов (120 голов + 145 передач = 265 очков).

В то же время, согласно данным "СЭ" и Sports, сейчас на счету Дзюбы 249 очков (166 голов +83 передач), в то время как у Лоськова — 255 очков (120 голов +135 передач).

Источник: телеграм-канал Transfermarkt Official

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