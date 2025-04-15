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Орлов: кто-то хочет насолить "Зениту", распуская сплетни о премиальных

Спортивный журналист Геннадий Орлов отреагировал на информацию о высоких премиальных для игроков "Зенита" за победу над "Краснодаром" в 24 туре РПЛ (4:1).
Фото: ФК "Зенит"
"Я не верю в это. Кто-то распускает сплетни специально. Мало ли людей хотят насолить "Зениту" и умышленно вредят? Когда увидел эти цифры — смешно стало. Это же сумасшедшие деньги! Я точно знаю, что у футболистов в контрактах всё расписано: сколько получают за это и за то. Да, за ключевые матчи могут дать двойные или даже тройные премиальные, но всё выплачивается в конце сезона, в зависимости от занятого места", - приводит слова Орлова "Чемпионат".

Перед матчем 24 тура Российской Премьер-Лиги сезона 2024/25 петербургского "Зенита" с футбольным клубом "Краснодар" в СМИ появилась информация о том, что каждый игрок сине-бело-голубых в случае крупной победы над "быками" получит по 250 тысяч евро. В итоге "Зенит" одержал победу со счётом 4:1.

Данная победа позволила петербуржцам приблизиться к лидирующему в чемпионате "Краснодару" на расстояние 2 очков. В следующем туре "Зенит" на своём поле сыграет против подмосковных "Химок".

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