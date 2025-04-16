Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Зенит
18:00
РостовНе начат
Динамо
20:30
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Интер
22:00
БаварияНе начат
Реал Мадрид
22:00
АрсеналНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
21:30
Кристал ПэласНе начат

Агент Джикии - о будущем игрока: если клуб уйдет в небесную лигу, то это совершенно иная ситуация

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника "Химок" Георгия Джикии, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Химки"
"Будущее Джикии? Оно будет исходить из того, в каком состоянии будет находиться его нынешний клуб и какой у него будет статус. Если "Химки" сохранят прописку в РПЛ и успешно пройдут лицензирование, то это одна история, а если клуб уйдет в небесную лигу, то это совершенно иная ситуация", - цитирует Кузьмичева Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что инвестор подмосковных "Химок" Туфан Садыгов имеет задолжность перед сотрудниками клуба и футболистами. Сообщалось, что в клубе не выплачивают зарплату на протяжении 3 месяцев. Вчера, 15-го апреля, клуб объявил об уходе с поста главного тренера Франка Артиги.

Георгий Джикия в текущем сезоне провел за "Химки" во всех турнирах 13 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего защитника в 2,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца этого сезона.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится