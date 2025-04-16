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Стало известно, кто вместо Станковича будет руководить "Спартаком" в матче с "Акроном"

По информации СМИ, обязанности главного тренера "Спартака" в выездном матче 25-го тура РПЛ с "Акроном" будет исполнять Вадим Романов.
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович и член его тренерского штаба Ненад Сакич дисквалифицированы на предстоящий матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 против тольяттинского "Акрона". Дело в том, что в матче прошлого тура против махачкалинского "Динамо" (1:2) Станкович получил четвертую в сезоне желтую карточку, а Сакич получил прямую красную карточку.

Встреча между "Акроном" и "Спартаком" пройдёт в Самаре 19 апреля. Стартовый свисток должен прозвучать в 14:30 по московскому времени.

Источник: "Матч ТВ"

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