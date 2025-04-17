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Тарханов: если с "Зенитом" сыграет дубль "Химок" - это будет вопиющая ситуация

Российский тренер Александр Тарханов высказался о ситуации в подмосковных "Химках".
Фото: ФК "Урал"
"О бойкоте матча с "Зенитом" говорил Туфан Садыгов. Он же сказал, что в случае чего выйдет дубль или молодёжь. Так что всё это правда. Но это будет вопиющая ситуация. Можно вспомнить, как "Ростов" привёз молодёжь на матч с "Сочи", когда был ковид. Думаю, будет такой же счёт, если не больше", - цитирует Тарханова "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство подмосковных "Химок" на протяжении 3 месяцев не выплачивает зарплату футболистам и персоналу клуба. Игроки основной команды бойкотируют тренировки и занимаются в тренажерном зале. Франк Артига покинул пост главного тренера команды, его место занял Магомед Адиев.

Сообщалось, что на матч 25-го тура РПЛ с "Зенитом" подмосковный клуб может выпустить футболистов из второй команды. После 24-х сыгранных туров команда Магомеда Адиева располагается на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 23-мя набранными очками в своем активе.

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