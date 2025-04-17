"Не понимаю, почему все стали списывать "Краснодар". У них есть шансы, все нормально. У команды есть отрыв в два очка, теперь главное им не ошибаться. Подбор футболистов хороший, не важно, кто стоит на бровке, играют то футболисты на поле", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" уступил на выезде петербургскому "Зениту" со счетом 1:4. После 24-х сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 52-мя набранными очками. Петербуржцы располагаются на второй строчке с 50-ю очками в своем активе, тройку лидеров замыкает московский "Спартак", отстающий от южан на пять баллов.
Напомним, что по итогам прошлого сезона "быки" стали серебряными призерами чемпионата России, а команда Сергея Семака в шестой раз кряду стала чемпионом страны.
Мостовой: у "Краснодара" есть шансы на чемпионство - не важно, кто стоит на бровке
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о шансах "Краснодара" на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"