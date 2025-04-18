«Удалось одержать победу, а это самое главное. До этого были не самые лучшие матчи, было важно прервать неудачную серию. Игра с «Ахматом» получилась непростой, но хорошо, что смогли забить два гола за довольно маленький игровой отрезок, это придало нам уверенности, чтобы довести матч до победы и пройти дальше в Кубке. Следили ли мы за тем, какой соперник может достаться в следующем раунде? Мы не смотрим на соперников, было без разницы, кто попадется в Кубке на следующей стадии: «Зенит» или «Ростов». У нас задача выиграть Кубок», — заявил Погостнов «Матч ТВ».
Напомним, что «Локомотив» одержал победу над грозненским «Ахматом» — 2:1 в первом этапе полуфинального матч Пути регионов Кубка России. Для «Ахмата» этот матч стал последним в розыгрыше Кубка. «Локомотив» же в следующем раунде сыграет в следующем раунде сыграет с «Ростовом».
В текущем сезоне Погостнов принял участие в двух матчах Российской Премьер-Kиги и пяти встречах Кубка России, где забил два гола. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 21-летнего защитника составляет 1,5 миллиона евро.
Погостнов: перед "Локомотивом“ стоит задача — выиграть Кубок России
Защитник «Локомотива» Егор Погостнов заявил, что команда намерена завоевать Кубок России в текущем сезоне и не обращает внимания на состав соперников по ходу турнира.
Фото: ФК "Локомотив"