«Многие скептически относились к этому ромбу. Но тренер видит игроков, которые способны это выполнять. И не с трибуны или комментаторской позиции, как мы все наблюдаем, а в тренировочном процессе. Получается, что Николич не прогадал с ромбом. Удивит ли меня финиш ЦСКА в топ-3? Нет, абсолютно. До перерыва шли тихой сапой, вроде не сильно не претендовав ни на что. Были всегда рядышком, но явно не показывали, что будут бороться за двойку или тройку. Сейчас ЦСКА спокойно поднимается. До конца еще 6 туров — это потенциальные 18 очков. Набери их ЦСКА — это вообще не удивит. Так спокойно и дойдут», — заявил Луценко «РБ Спорт».
Следует отметить, что после зимней паузы ЦСКА продолжает свою серию без поражений. В первых матчах они сыграли вничью с «Зенитом» (0:0), затем обыграли «Химки» (1:0), победили московское «Динамо» в Кубке (2:1), одержали выездную победу над «Акроном» (1:2), победили дома махачкалинское «Динамо» (2:0) и снова обыграли московское «Динамо» (3:1).
Затем последовала ещё одна победа над «Оренбургом» (2:0) и уже третий матч с московским «Динамо», который завершился вничью (0:0). Последний раз клуб проигрывал ещё в ноябре в матче против «Ростова».
После 24 туров чемпионата России по футболу ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 47 очков. Следующий матч ЦСКА проведёт 20 апреля на своём домашнем стадионе «ВЭБ Арена» против «Крыльев Советов».
Луценко: не удивлюсь, если ЦСКА возьмёт все 18 очков до конца сезона
Бывший нападающий московского «Динамо» Евгений Луценко поделился мнением о прогрессе ЦСКА во второй части сезона и оценил тренерские решения Владимира Николича.
Фото: ФК ЦСКА