"По-прежнему есть шанс взять трофей. Но для этого надо сначала побеждать "Локомотив" в Пути регионов. В нем, кстати, мы сейчас единственная команда не из Москвы, и это тоже вдохновляет - очень хочется пройти дальше", - цитирует Ваханию "Матч ТВ".
В среду, 16 апреля, "Ростов" уступил в гостях "Зениту" в ответном поединке в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:2. В первом матче ростовчане проиграли на своем поле 0:1. Таким образом желто-синие опустились в нижнюю сетку Пути регионов и сыграют во втором этапе 1/2 финала против столичного "Локомотива". Игра с "железнодорожниками" запланирована на 30 апреля. Победитель этой пары сразится с победителем пары "Спартак" - "Динамо".
Вахания: у "Ростова" по-прежнему есть шанс взять трофей
Защитник "Ростова" Илья Вахания высказался о перспективах команды в Кубке России.
Фото: ФК "Ростов"