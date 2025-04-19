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Садыгов: последние игры "Химок" были бездарными. Футболисты решили утолить жажду от поражений бокалом пиар-кампании

Инвестор подмосковных "Химок" Туфан Садыгов высказался о желании игроков команды бойкотировать матч 25-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: © Пресс-служба Правительства РБ
"Первый транш должен был быть с 15 по 30 апреля. Остальные деньги — до конца сезона. Из-за того, что на некоторое время задержали оплату, неправильно устраивать бойкот и выносить это в СМИ. Как минимум это неэтично. Вы же видели две последние игры "Химок"? Они были бездарными. Поэтому футболисты, наверное, решили утолить жажду от поражений бокалом пиар-кампании. Некоторые игроки прекрасно понимают, что после сезона они уйдут. Им терять нечего, поэтому начали качать лодку", - приводит слова Садыгова Sport24.

18 апреля из-за многомиллионных долгов и многомесячной задержки выплаты зарплат футболистам было введено внешнее управление над подмосковным футбольным клубом "Химки".

В последних двух турах химчане потерпели два поражения: от махачкалинского "Динамо" в гостях (1:4) и от самарских "Крыльев Советов" дома (1:3). Таким образом, по итогам 24-го тура Российской Премьер-Лиги "Химки" имеют в своем активе 23 очка, которые позволяют команде на данный момент занимать двенадцатое место в турнирной таблице.

В следующем туре подмосковный коллектив 20 апреля в гостях сыграет против петербургского "Зенита". Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.

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