Сообщается, что парагвайский футболист прилетел вместе с командой в Самару, где 19 апреля состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с "Акроном" (начало встречи запланировано на 14:30 мск). В то же время с командой на выезд не отправился вингер Хесус Медина.
В текущем сезоне Алексис Дуарте принял участие в 14 официальных матчах, отдал 1 голевую передачу и в одном матче получил две жёлтые карточки.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: Дуарте восстановился от травмы и готов сыграть за "Спартак" против "Акрона"
По информации СМИ, центральный защитник московского "Спартака" Алексис Дуарте восстановился от травмы.
Фото: ФК "Спартак"