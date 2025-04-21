«Идут ли сейчас какие-то переговоры со «Спартаком» по Зиньковскому? Со «Спартаком» пока что мы высказали своё пожелание, но на этом всё. Мы дождёмся окончания сезона и дальше будем разговаривать. Может, Антон сам не захочет. Он же говорил, что хочет в «Спартаке» остаться. Я понимаю его желание. Всё может пойти по-разному», — отметил Пименов Metaratings.
Антон Зиньковский перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в июле 2022 года за 3,2 миллиона евро. За это время он провёл 87 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.
В зимнее трансферное окно Антон Зиньковский вернулся в «Крылья Советов» на правах аренды до конца текущего сезона. Его контракт со «Спартаком» действует до 30 июня 2027 года.
В текущем сезоне Зиньковский уже сыграл 14 матчей в Российской Премьер-Лиге и 6 матчей в Кубке России, в которых он отметился тремя результативными передачами.
Пименов — о Зиньковском: мы высказали своё пожелание "Спартаку"
Гендиректор «Крыльев Советов» Руслан Пименов рассказал о текущей ситуации с арендованным у «Спартака» Антоном Зиньковским.
Фото: ФК "Крылья Советов"