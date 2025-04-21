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КДК рассмотрит поведение болельщиков "Спартака" и действия Сакича в матче с "Уралом"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о повестке предстоящего заседания по итогам матчей Кубка России.

Фото: ФК "Спартак"
«Болельщики «Спартака» использовали пиротехнические изделия в матче против «Урала», скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения. А также тренер «Спартака» Ненад Сакич выходил за пределы технической зоны», — отметил Григорьянц «СЭ».

Напомним, что 15 апреля московский «Спартак» в матче первого этапа Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 с екатеринбургским «Уралом» одержал победу со счетом 3:0.

Благодаря этой победе «Спартак» пробился во второй этап 1/2 финала Пути регионов, где соперником красно-белых станет московское «Динамо».

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