«Болельщики «Спартака» использовали пиротехнические изделия в матче против «Урала», скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения. А также тренер «Спартака» Ненад Сакич выходил за пределы технической зоны», — отметил Григорьянц «СЭ».
Напомним, что 15 апреля московский «Спартак» в матче первого этапа Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 с екатеринбургским «Уралом» одержал победу со счетом 3:0.
Благодаря этой победе «Спартак» пробился во второй этап 1/2 финала Пути регионов, где соперником красно-белых станет московское «Динамо».
КДК рассмотрит поведение болельщиков "Спартака" и действия Сакича в матче с "Уралом"
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о повестке предстоящего заседания по итогам матчей Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"